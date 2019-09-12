Энергетика
Известия«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях. Об этом в среду, 11 сентября, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАССвчера в 11:24
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Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие
В ДНР заявили о 16 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили три сотрудника МЧС, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 03:00
Экономика
ВТБ первым из крупных банков отменил кешбэк по покупкам за границей
ВТБ стал первым из крупных российских банков, отреагировавшим на снижение в Европе с середины октября межбанковской комиссии для операций по картам Visa и Mastercard, эмитированным за пределами ЕС.
РБК 01:30
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Общество
Премьер Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Трудовое законодательство должно стать более гибким, считает глава правительства.
Авторадио вчера в 07:54
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Гаджеты
Представлен планшет Chuwi UBook Pro
Chuwi собирается представить новый планшет UBook Pro на платформе коллективного финансирования Indiegogo.
iXBT.com 04:30
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Происшествия
У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей
По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Футбол
Сигурдссон: решение о переходе в ЦСКА было одним из легчайших в жизни
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон признался, что решение перейти в стан «армейцев» в прошлом году далось ему просто.
Чемпионат 04:40
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Культура
Путин поздравил Спивакова с юбилеем
Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
Московский Комсомолец 03:54
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Шоу-бизнес
Эштон Кутчер получил травму, укладывая дочку спать
Голливудский актер Эштон Кутчер на одном из телешоу рассказал забавную историю, рассмешившую многих его поклонников.
Телепрограмма 02:28
Космос
Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке
12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовал советский аппарат «Луна-2», который стал первым в истории объектом, достигшим Луны.
Говорит Москва 06:15
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Происшествия
Жительница Мурманска потребовала денег с семьи сбитого ею мальчика
Через год дама потребовала с родителей ребенка сто тысяч рублей в качестве компенсации за царапины и сломанное зеркало, которые получил ее автомобиль в ходе аварии.
Российская газета 05:52
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.
Российская газета вчера в 15:00
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Общество
Береги стаж смолоду: россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Свадебное платье Собчак показали в Сети
Свадебное платье, в котором Ксения Собчак выйдет в пятницу замуж за режиссера и поэта Константина Богомолова, показали в Сети.
Sibnet Новости 05:23
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46