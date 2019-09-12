Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая Экспертиза«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

Исполнительный директор компании имеет в виду компенсацию, которую украинская сторона желает получить от российской на основании действующего договора с «Газпромом». В рамках контракта Киев может требовать пересмотра условий транзита.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАССвчера в 11:24

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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАССвчера в 11:24

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

RT на русском03:49

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ruвчера в 12:59

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБКвчера в 15:26

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru01:17

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.рувчера в 11:35

Энергетик указал на помехи для заключения транзитного контракта с Украиной

Известия04:52
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:50, Вашингтон
Общество

Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
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Сати Казанова переезжает в Италию

Почти два года известная певица Сати Казанова проживает в браке с Стефано Тиоццо.
ГлобалМСК.ру 07:39
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Происшествия

В Югре грибник случайно застрелил знакомого из ружья

Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как вместе с товарищами пошел в лес за грибами и случайно застрелил одного из них из ружья, которое взял для отпугивания хищников, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
РИА Новости 04:10
Политика

Путин прибыл в Дагестан в годовщину нападения боевиков

Москва 24 06:39
Космос

Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков

Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 06:33
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 04:36
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском вчера в 09:09
Футбол

Крал провел первую тренировку в «Спартаке»

Матч ТВ 07:03
Политика

Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона

Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о том, как ослушалась приказа из Вашингтона в 2016 году.
Pravda.Ru 04:24
Происшествия

При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго, по меньшей мере погибли 50 человек.
Политика Сегодня 07:30
Культура

Искусствовед Стелла Базазьянц скончалась в Москве

Москва 24 02:23
Общество

В российской треске нашли мышьяк и минтай

Известия 02:01
Политика

Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым

Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.
Lenta.ru 05:37
Политика

В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК вчера в 19:26
Происшествия

В Москве ревнивый муж застрелил жену

Вести.Ru 05:43
Политика

В ДНР захотели стать федеративным округом России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Политика

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Лукашенко назвал приоритетом углубление связей с Россией

REGNUM 05:54
Энергетика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Культура

Мамонов успешно перенес операцию на сердце

Актер и музыкант Петр Мамонов в четверг успешно перенес операцию на сердце. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
Народные новости 07:27
Политика

Глава Европарламента высказался в поддержку отсрочки Brexit

Европарламент выступил за новую отсрочку Brexit, если она спасет Великобританию от жесткого выхода из Евросоюза.
Известия 07:43
Происшествия

В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка

По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
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