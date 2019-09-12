Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Исполнительный директор компании имеет в виду компенсацию, которую украинская сторона желает получить от российской на основании действующего договора с «Газпромом». В рамках контракта Киев может требовать пересмотра условий транзита.

«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

Культура В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019» Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.

Общество Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Шоу-бизнес Фото: Богомолов и Собчак стали мужем и женой Официально: актриса, журналистка, телеведущая, экс-кандитат в президенты России Ксения Собчак и поэт, режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой.

Политика В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.

Кино HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.

Политика Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Общество Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.

Политика Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.

Спорт В США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).

Гаджеты Роскачество протестировало 23 новых смартфона Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Футбол Семин обратился к школьнику с прической Ибрагимовича Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин обратился к школьнику из города Сосновоборска Красноярского края Прохору Ильиных, который подвергся травле из-за прически, передает "Спорт-Экспресс".

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.

Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Общество ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.

Авто Как экономить на бензине: 10 простых правил Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.

Авто Илон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model S Глава компании Tesla Илон Маск объявил о новом рекорде круга кольцевой гоночной трассы Лагуна Сека для 4-дверных транспортных авто, установленном во время тестирования электромобиля Model S с силовым агрегатом Plaid и экспериментальным вариантом шасси.

Экономика Набиуллина допустила изменение системы управления ФНБ Бюджетное правило позволило снизить зависимость российской экономики от внешних шоков, и прежде всего от цены на нефть, напомнила Набиуллина.

Армия и оружие СК назвал имя командира бригады ВСУ, обстрелявшей ДНР 8 сентября Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, которая обстреляла село в ДНР 8 сентября.

Здоровье Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.

Происшествия Армения освободила главного подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ Власти Армении отпустили на свободу владельца подмосковного ресторана «Бир Хаус» Григора Оганян, которого Россия разыскивает его в связи с расследованием убийства у ресторана экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Здоровье В России подорожали жизненно важные лекарства Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Общество 56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.