Энергетика
Политическая Экспертиза«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Исполнительный директор компании имеет в виду компенсацию, которую украинская сторона желает получить от российской на основании действующего договора с «Газпромом». В рамках контракта Киев может требовать пересмотра условий транзита.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
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