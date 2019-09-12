Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Исполнительный директор компании имеет в виду компенсацию, которую украинская сторона желает получить от российской на основании действующего договора с «Газпромом». В рамках контракта Киев может требовать пересмотра условий транзита.

«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

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