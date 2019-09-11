Энергетика
Newvz.ru«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает возможность потребовать от Москвы компенсации, в случае если с «Газпромом» не удастся договориться о транзите газа.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией
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Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
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Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
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Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
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Коммерсантъ 05:53
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