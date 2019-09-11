Энергетика

Newvz.ruNewvz.ru«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает возможность потребовать от Москвы компенсации, в случае если с «Газпромом» не удастся договориться о транзите газа.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

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«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
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США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками

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Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
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Экс-жена Гуфа Айза оценила набравший более миллиона дизлайков клип

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Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы

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В Челябинске напали на офис «Единой России»

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Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
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Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
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Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты

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МИД России возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге

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Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море

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С космодрома Байконур на ракете "Союз-2" к орбите отправятся пять японских спутников.
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Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, иначе можно не получить помилование.
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В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли

Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
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Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
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Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
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Компания Phanteks расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель Eclipse P360X, на базе которой можно создать настольную систему игрового класса.
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Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
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Не понимаю, почему каждый раз нам выпадает Хабаровск. Сейчас мы думаем о матчах с «Ростовом» и «Крыльями Советов».
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