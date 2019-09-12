Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от Москвы компенсацию, если "Газпром" будет настаивать на заключении нового договора о транзите на прежних условиях. Такое заявление сделал исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко. От уточнил, что сумма может составить 11-14 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАССвчера в 11:24
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Московский Комсомолец вчера в 11:44
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
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Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
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