Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от Москвы компенсацию, если "Газпром" будет настаивать на заключении нового договора о транзите на прежних условиях. Такое заявление сделал исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко. От уточнил, что сумма может составить 11-14 миллиардов долларов.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАССвчера в 11:24

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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАССвчера в 11:24

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

RT на русском03:49

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ruвчера в 12:59

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБКвчера в 15:26

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru01:17

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.рувчера в 11:35

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

РИА Новостивчера в 18:26
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
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Петру Мамонову вновь проведут операцию на сердце

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Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

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К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей

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Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
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Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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Оказалось короткое видео из аэропорта в Черногории, где хорошо видно, что Леонида Аркадьевича транспортируют в Москву в инвалидном кресле.
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Происшествия

На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей

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Общество

Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Газета.Ru 04:27
Происшествия

Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Коммерсантъ вчера в 15:32
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Индийский модуль «Викрам» совершил жесткую посадку на Луне

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Общество

В российской треске нашли мышьяк и минтай

Известия 02:01
Происшествия

Муж застрелил жену на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

Российский турист утонул в Болгарии

На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
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Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Политика

Основателю «Царьграда» Малофееву на 10 лет запретили въезд в Болгарию

Власти Болгарии закрыли на 10 лет въезд в страну российскому бизнесмену, главе совета директоров ГК "Царьград" Константину Малофееву.
Московский Комсомолец вчера в 11:44
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Mail.ru Group запустила мессенджер Myteam

Mail.ru Group представила новый мессенджер для компаний — Myteam. Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 04:30
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Вдова Дадашева похудела на 7 кг после гибели мужа

Нева Спорт вчера в 16:16
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Общество

Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ

Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
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Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде

Деньги в строительство, которое обойдется примерно в 45-50 миллионов рублей, также вложат ассистенты Слуцкого по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
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Путин поздравил Спивакова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
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Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат вчера в 08:58
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Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

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У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

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Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
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Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

ТАСС 02:27
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Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

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