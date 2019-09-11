Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Убытки, по оценкам Киева, составят 12 миллиардов долларов. Как утверждал Витренко, в данном случае речь пойдет "просто о компенсации недополученной тарифной выручки". Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАССвчера в 11:24

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАССвчера в 11:24

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

RT на русскомвчера в 13:27

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ruвчера в 12:59

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБКвчера в 15:26

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru01:17

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.рувчера в 11:35

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

РИА Новостивчера в 18:26
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:18, Вашингтон
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Происшествия

Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса

Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
News.ru 10 сентября в 11:50
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика

Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок

В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Единоборства

Чемпион Bellator уверен, что способен победить Хабиба Нурмагомедова

Действующий чемпион Bellator в легком и полулегком весах бразилец Патрисиу «Питбуль» Фрейри отметил, что он смог бы одолеть непобежденного нынешнего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Sportbox.RU вчера в 17:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Наука

Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Газета.Ru 02:53
Технологии

Farasis Energy будет поставлять Daimler литий-ионные аккумуляторы

3DNews 03:05
Политика

В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Происшествия

В Улан-Удэ полицейские бросили дымовую шашку в автобус с протестующими

Говорит Москва 00:28
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Экономика

Люди стали реже жаловаться на непонимание условий кредита

Несколько крупных банков при участии Банка России тестируют эту услугу в ряде регионов, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что регион входит в число приоритетных, где требуется быстрое решение проблемы финансовой доступности.
ПРАЙМ 03:00
Футбол

Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия вчера в 09:55
Происшествия

В московском метро на станции «Алтуфьево» мужчина упал под поезд

Вести.Ru 01:32
Политика

Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия вчера в 06:28
Политика

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Экономика

Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Армия и оружие

Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов

В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов своих позиций в регионе.
Газета.Ru 02:43
Футбол

Роналдиньо сыграет за колумбийский «Санта-Фе»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо проведёт товарищеский матч в футболке колумбийского «Санта-Фе».
Евро-футбол.ру вчера в 16:46
Авто

Названы лучшие коммерческие автомобили года в России

Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».
Автоновости дня вчера в 11:15
Политика

Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома

Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
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