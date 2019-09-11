Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Убытки, по оценкам Киева, составят 12 миллиардов долларов. Как утверждал Витренко, в данном случае речь пойдет "просто о компенсации недополученной тарифной выручки". Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Экономика Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

Армия и оружие В Великобритании назвали самое опасное оружие России Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.

Происшествия Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Общество Назван средний возраст жителя России По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.

Экономика Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».

Единоборства Чемпион Bellator уверен, что способен победить Хабиба Нурмагомедова Действующий чемпион Bellator в легком и полулегком весах бразилец Патрисиу «Питбуль» Фрейри отметил, что он смог бы одолеть непобежденного нынешнего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.

Наука Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.

Политика В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие На Украине разоружили три добровольческих батальона В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.

Экономика Люди стали реже жаловаться на непонимание условий кредита Несколько крупных банков при участии Банка России тестируют эту услугу в ряде регионов, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что регион входит в число приоритетных, где требуется быстрое решение проблемы финансовой доступности.

Футбол Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».

Политика Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Политика Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.

Экономика Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.

Армия и оружие Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов своих позиций в регионе.

Футбол Роналдиньо сыграет за колумбийский «Санта-Фе» Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо проведёт товарищеский матч в футболке колумбийского «Санта-Фе».

Авто Названы лучшие коммерческие автомобили года в России Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

Политика Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».