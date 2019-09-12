Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

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Киев намерен требовать компенсацию у российской стороны, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на тех же условиях. Об этом заявил директора украинской газовой компании Юрий Витренко, пишет ТАСС.

«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

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