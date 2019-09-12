Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Споры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в январе.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАССвчера в 11:24
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Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Пятый канал 00:53
Политика
В МИД России назвали спекуляциями историю с Олегом Смоленковым
«Мелькали рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы: это всё сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод» для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США», — цитирует Рябкова РИА Новости.
RT на русском 06:14
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ вчера в 20:29
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Кино
Юрий Колокольников вышел в свет с подросшими дочерьми
Российский актер театра и кино Юрий Колокольников вышел в свет в сопровождении повзрослевших дочерей (старшей - Таисии исполнилось 13 лет, младшей - Софии - 9).
Телепрограмма 05:58
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Политика
Republic: «московское дело» завели с согласия Собянина, Золотова и Бастрыкина
Уголовное дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дождь 04:15
Происшествия
С осужденного экс-министра Челябинской области взыскали 30 млн рублей
Прокуратура добилась взыскания ущерба, причиненного преступлением, которое совершил бывший министр социальных отношений региона Олег Бехтерев.
Южноуральская панорама 06:47
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Транспорт
«Аэроэкспресс» запустит автобусы из Москвы до аэропорта Шереметьево
Стоимость проезда составит 150 рублей. Ездить автобусы будут по платной трассе М11. Рейсы запустят в течение осени.
Говорит Москва 02:01
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Общество
Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов и огородников
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
ТАСС 06:21
Игры
Разработчики показали первый геймплейный трейлер System Shock 3
О системообразующем шоке на орбитальном моногороде уже начали забывать, но он наконец-то подал признаки жизни - в виде пре-альфа ролика System Shock 3, который в принципе можно назвать геймплейным.
Gmbox.ru вчера в 14:06
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал 06:31
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.
Российская газета 06:34
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Политика
Климов предложил ужесточить наказания за нарушение закона РФ о выборах
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в четверг, 12 сентября, призвал подумать об ужесточении наказания а нарушения российского избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины.
Политика Сегодня 06:25
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выгнал сына с женой из квартиры ради певицы
Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
News.ru 06:12
Политика
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00