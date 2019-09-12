Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Споры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в январе.

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

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