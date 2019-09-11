Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Киев потребует от Москвы компенсацию, если "Газпром" будет настаивать на заключении нового договора о транзите на прежних условиях. Такое заявление сделал исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко. От уточнил, что сумма может составить 11-14 миллиардов долларов.

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

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