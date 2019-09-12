Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Споры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в январе.

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Происшествия Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев.

Политика Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.

Политика Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передают Киеву 54 заключенных, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.

Политика Решение суда ЕС по газопроводу OPAL обрадовало Украину Суд Евросоюза встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" по трубе OPAL — российская компания не сможет использовать газопровод на сто процентов и должна будет часть транзита осуществлять через Украину.

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России "В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.

Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

Армия и оружие На Украине разоружили три добровольческих батальона В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.

Политика Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая США отложат повышение пошлин на китайские товары, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Политика Украина приостановила разрыв соглашений с Россией Украина приостановила разрыв двухсторонних соглашений с Россией, пишет издание "Коммерсантъ".

Политика Зеленский уволил главного разведчика Украины Кто займет его прежнюю должность, которую он получил от Зеленского 11 июня, пока неизвестно, уточняет "Комсомольская правда".

Кино Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.

Здоровье США планируют ограничить продажу вейпов Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Шоу-бизнес Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.

Культура Путин поздравил Спивакова с юбилеем Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.

Политика Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками в Москве «Указом президента РФ [Владимира Путина] на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович», — отмечается в сообщении.

Политика Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.