Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет. В случае прекращения транзита "Нафтогаз" намерен требовать в суде $11-14 млрд компенсации, заявил глава компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАССвчера в 11:24

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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАССвчера в 11:24

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

RT на русском03:49

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

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РБКвчера в 15:26

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru01:17

«Позиция очень странная»: требование компенсаций от «Газпрома» сравнили с покупкой квартиры

Телеканал 360°08:35

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.рувчера в 11:35
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:20, Вашингтон
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

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На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, предусматривающего введение системы наказаний для госслужащих за оскорбление граждан.
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Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

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Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M10s

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Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости вчера в 14:36
Финансы

ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
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На Украине резко вырос рейтинг одобрения работой Зеленского

Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.
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Финансы

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В сентябре ЦБ, который неоднократно обращал внимание на высокие темпы роста розничного кредитования в целом и необеспеченных кредитов в частности, предложил расширить собственные полномочия по контролю за долгами россиян.
РБК 08:13
Общество

В российской треске нашли мышьяк и минтай

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Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Финансы

Курс доллара опустился до 65 рублей

Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
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Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи

Японские физики предложили использовать гравитационные детекторы для поиска частиц темной материи.
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Футбол

Егоров прокомментировал судейские ошибки на старте сезона РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о судейских ошибках на старте сезона чемпионата России.
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Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень

Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
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В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

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Россияне смогут изъять пенсионные накопления досрочно

В рамках разрабатываемого Минфином законопроекта «О гарантированном пенсионном продукте» россияне смогут изымать пенсионные накопления досрочно.
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Авто

VW готовит кросс-купе на базе Teramont

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Общество

«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги

Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
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«Зеленые человечки» в Раде: Автору заявления устроят «публичную порку»

Сама депутат уже заявила, что ей хотят устроить «публичную порку».
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Политика

Опубликовано фото шпиона Смоленкова

Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США.
Lenta.ru 07:46
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Медведев назвал сроки восстановления инфраструктуры Иркутской области

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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
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Общество

Кадыров хочет поделиться чеченским опытом предотвращения разводов

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Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
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В «Сколтехе» запустили первую базовую станцию 5G

Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе "Сколтеха" запустил первую базовую станцию 5G, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новости 09:06
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