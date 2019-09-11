Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях. Об этом на конференции в Киеве заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАССвчера в 11:24

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАССвчера в 11:24

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

RT на русскомвчера в 13:27

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ruвчера в 12:59

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБКвчера в 15:26

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru01:17

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

РИА Новостивчера в 18:26

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.рувчера в 11:35
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 02:49, Вашингтон
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Кино

Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона

Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.
Kinonews.ru вчера в 16:42
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика

В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК вчера в 19:26
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Авто

Honda выпустит гибридный Jazz в Европе

«В 2020 году Honda выпустит новое поколение Jazz, и сегодня мы можем подтвердить, что эта модель будет представлена в Европе с гибридной технологией в качестве единственного варианта трансмиссии», — сказал Том Гарднер, старший вице-президент Honda Motor Europe.
SpeedMe 10 сентября в 13:30
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 10 сентября в 07:20
Политика

Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС вчера в 13:31
Происшествия

В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости вчера в 17:28
Экономика

Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок

В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Здоровье

США планируют ограничить продажу вейпов

Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ вчера в 20:29
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика

Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

Летом 2019 года в Турции значительно выросло число страховых случаев с российскими туристами.
Известия вчера в 08:00
Баскетбол

Баскетболисты США остались без медалей чемпионата мира

Бывший игрок ЦСКА Нандо де Коло принес 18 очков. Сборная Франции впервые с 1948 года смогла обыграть американцев и вышла в полуфинал.
Вести.Ru вчера в 09:23
Политика

Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Экономика

Инвесторы и РФПИ закрыли сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi

Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Олег Туманов.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Гаджеты

Новый iPhone 11 Pro может вызвать приступы трипофобии

Эксперты считают, что трехмодульная камера нового смартфона iPhone 11 Pro вызывает страх у тех, кто боится скопления небольших дырочек.
iReactor 00:30
Общество

В России заметили «дефицит внуков»

За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.
Газета.Ru вчера в 21:47
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Политика

США ввели санкции в отношении двух сотрудников СК РФ по Сургуту

В Вашингтоне считают, что они замешаны в коррупции и нарушении прав человека Госдеп США ввел санкции в отношении руководителя Следственного комитета в городе Сургут Владимира Ермолаева и старшего следователя того же отдела Степана Ткача, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10 сентября в 12:26
Происшествия

Фура повредила свод тоннеля под железной дорогой на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы фура задела кузовом свод автомобильного тоннеля под железной дорогой.
Вечерняя Москва 02:39
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