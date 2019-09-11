Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях. Об этом на конференции в Киеве заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАССвчера в 11:24

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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАССвчера в 11:24

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

RT на русскомвчера в 13:27

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ruвчера в 12:59

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБКвчера в 15:26

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru01:17

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.рувчера в 11:35

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

РИА Новостивчера в 18:26
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости вчера в 22:12
Музыка

Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова

Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика

Меркель заявила, что США перестали быть защитниками Европы

Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.
MOS.news вчера в 10:12
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Финансы

Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК

Промсвязьбанк до конца текущего года получит еще 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава правления банка Петр Фрадков журналистам в Кемерово в четверг.
Интерфакс 00:53
Происшествия

Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека

Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Гаджеты

Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.
РБК вчера в 23:23
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Политика

По электронной визе в Петербург смогут въезжать жители 53 стран

Список из 53 стран, жители которых смогут въезжать в Петербург и Ленобласть по электронной визе, утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Мойка78 03:00
Космос

Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

NewInform 10 сентября в 13:42
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие

Народное ополчение Ирака заявило о сбитом беспилотнике

«Тактическая группа 26-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре [провинции] Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 15:36
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия

На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей

RT на русском 02:56
Общество

Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 06:28
Армия и оружие

В Британии назвали самое опасное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Экономика

Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок

В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Политика

Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Гаджеты

Новый iPhone 11 Pro может вызвать приступы трипофобии

Эксперты считают, что трехмодульная камера нового смартфона iPhone 11 Pro вызывает страх у тех, кто боится скопления небольших дырочек.
iReactor 00:30
Политика

В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Политика

Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года

Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
REGNUM 00:44
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