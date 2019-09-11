Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях. Об этом на конференции в Киеве заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАССвчера в 11:24
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Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
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Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
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Меркель заявила, что США перестали быть защитниками Европы
Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.
MOS.news вчера в 10:12
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Финансы
Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК
Промсвязьбанк до конца текущего года получит еще 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава правления банка Петр Фрадков журналистам в Кемерово в четверг.
Интерфакс 00:53
Происшествия
Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека
Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Гаджеты
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.
РБК вчера в 23:23
Политика
По электронной визе в Петербург смогут въезжать жители 53 стран
Список из 53 стран, жители которых смогут въезжать в Петербург и Ленобласть по электронной визе, утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Мойка78 03:00
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
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На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform 10 сентября в 13:42
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие
Народное ополчение Ирака заявило о сбитом беспилотнике
«Тактическая группа 26-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре [провинции] Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 15:36
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
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Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 06:28
Армия и оружие
В Британии назвали самое опасное оружие России
Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Экономика
Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Гаджеты
Новый iPhone 11 Pro может вызвать приступы трипофобии
Эксперты считают, что трехмодульная камера нового смартфона iPhone 11 Pro вызывает страх у тех, кто боится скопления небольших дырочек.
iReactor 00:30
Политика
В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Политика
Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года
Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
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