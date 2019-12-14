Энергетика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией. "И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций", — отметил Витренко.
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"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook
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