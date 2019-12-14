с чего всё началось

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией. "И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций", — отметил Витренко.

Политика Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.

Культура Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.

Политика В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.

Политика МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.

Происшествия Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28 На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

Общество В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.

Музыка Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.

Биатлон Российский биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Футбол Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.