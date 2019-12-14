Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией. "И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций", — отметил Витренко.
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.РИА Новости09:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика
Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России
Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Футбол
«Челси» дома проиграл «Борнмуту»
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Футбол
Реал Сосьедад — Барселона 2:2
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Происшествия
Россиянку с инсультом повезли в больницу на полу вагона
Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась, что ее мать повезли в больницу в Печору на полу в вагоне.
Политика
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Общество
В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Общество
«Мисс мира» стала представительница Ямайки
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурсе «Мисс мира 2019».
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Биатлон
Российский биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования
Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Футбол
Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев
Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Игры
Microsoft показала консоль Xbox Series X
Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
Авто
В России анонсированы предновогодние скидки на автомобили
Политика
В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Авто
Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке
Французские инженеры готовят к выпуску новый кроссоверообразный пятидверный седан под названием Citroen C3L.