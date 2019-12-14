Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил повышение цены на газ для населения некомпетентностью и коррупцией. "И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций", — отметил Витренко.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.РИА Новости09:15
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Футбол
Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова
По оценке РБК, московский клуб оставался должен ВЭБу более 300 миллионов долларов. Теперь задолженность конвертировалась в акции.
Фигурное катание
17-летняя Загитова отказалась от участия в соревнованиях
17-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) в командных соревнованиях.
Хоккей
Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Гаджеты
С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.
Космос
Учёный рассказал об астероидах, которые могут уничтожить человечество
Как объяснил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш, небесные тела, способные уничтожить всё население Земли, падают раз в 100 миллионов лет.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Как стало известно, новый внедорожник готовится к запуску и по некоторым данным, премьера его состоится уже в 2020 году.
Технологии
Microsoft оставит Windows 7 без антивируса
Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года.
Политика
Вашингтон вводит санкции против сотен немецких компаний
Как ранее сообщал News Front, глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал американские санкции против проекта «Северный поток-2» неприкрытой атакой на суверенитет Евросоюза.
Космос
«Хаббл» запечатлел комету Борисова во время сближения с Солнцем
Космический телескоп «Хаббл» вновь снял комету Борисова, это произошло в момент ее максимального приближения к Солнцу.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Футбол
«Аль-Хиляль» стал соперником «Фламенго» по полуфиналу клубного ЧМ
Саудовский «Аль-Хиляль» одолел тунисский «Эсперанс» в четвертьфинале чемпионата мира среди клубов.
Футбол
Колосков: Гинера отстранили от футбола в соответствии с регламентом
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер за свои высказывания по судейству был отстранен комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) в соответствии с регламентом, заявил РИА Новости почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины
В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» проиграла донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Экономика
Нефтебазу в Крыму купил под экспорт настоящий полковник
Общество зарегистрировали в этом году, и, как сообщает «Коммерсантъ», одним из акционеров выступает полковник МВД в отставке, который сейчас руководит предприятием по оказанию ритуальных услуг в Курске.
Футбол
«Челси» дома проиграл «Борнмуту»
Наука
Социальные связи помогают макакам обрести долголетие
Ученые Университета Эксетера (Великобритания) выяснили, что социальные связи помогают макакам обрести долголетие.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Биатлон
Российский биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования
Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.