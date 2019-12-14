с чего всё началось

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил повышение цены на газ для населения некомпетентностью и коррупцией. "И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций", — отметил Витренко.

Фигурное катание 17-летняя Загитова отказалась от участия в соревнованиях 17-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) в командных соревнованиях.

Гаджеты С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.

Космос Учёный рассказал об астероидах, которые могут уничтожить человечество Как объяснил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш, небесные тела, способные уничтожить всё население Земли, падают раз в 100 миллионов лет.

Политика Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.

Общество Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Авто Появилась полная информация о «Русском Прадо» Как стало известно, новый внедорожник готовится к запуску и по некоторым данным, премьера его состоится уже в 2020 году.

Политика Вашингтон вводит санкции против сотен немецких компаний Как ранее сообщал News Front, глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал американские санкции против проекта «Северный поток-2» неприкрытой атакой на суверенитет Евросоюза.

Происшествия Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Футбол Колосков: Гинера отстранили от футбола в соответствии с регламентом Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер за свои высказывания по судейству был отстранен комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) в соответствии с регламентом, заявил РИА Новости почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Футбол «Шахтёр» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» проиграла донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».

Экономика Нефтебазу в Крыму купил под экспорт настоящий полковник Общество зарегистрировали в этом году, и, как сообщает «Коммерсантъ», одним из акционеров выступает полковник МВД в отставке, который сейчас руководит предприятием по оказанию ритуальных услуг в Курске.