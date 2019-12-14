Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией. "И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций", — отметил Витренко.
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Политика
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Политика
МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
Авто
В 2020 году в России введут новый документ на автомобиль
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23d
Утром 12 декабря разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.23d.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Теннис
Даниил Медведев выиграл турнир в Эр-Рияде
Российский теннисист Даниил Медведев триумфально завершил представительный турнир в Саудовской Аравии.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Армия и оружие
В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек
В результате нападения террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России) на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 15 человек.
Общество
Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта
Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Общество
«Учитель года» обматерил школьника за спор с депутатом на уроке
На открытый урок была приглашена региональный депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина, рассказавшая ученикам о важности гражданских прав.
Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Армия и оружие
Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету в Хохфильцене
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал состав команды на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене.
Футбол
Азар: когда покину «Реал», вернусь в «Челси»
Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что планирует вернуться в лондонский «Челси» после ухода из мадридского клуба.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Происшествия
В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати
Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.
Авто
В России анонсированы предновогодние скидки на автомобили
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Футбол
Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА
Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Происшествия
В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области
Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.