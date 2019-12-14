с чего всё началось

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.

Футбол АЕК победил в первом матче Карреры АЕК в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции победил «Ксанти» (1:0). Эта встреча стала первой для афинской команды под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Общество Россияне стали покупать более дорогие смартфоны «Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.

Политика В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая В честь Всемирного дня чая, который празднуется 15 декабря, на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору данного напитка.

Шоу-бизнес Елена Воробей рассказала о дочери, перенесшей операцию В одном из эпизодов передачи Елена Воробей выразила искреннюю благодарность в адрес бессменной ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой, которая в прошлом году поддержала артистку и оплатила ее дочери довольно дорогую операцию в немецкой клинике.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Тампу», Кузнецов, Орлов и Кучеров набрали по одному очку Российские хоккеисты гостевой команды Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, а голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Единоборства Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246 Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Космос Учёный рассказал об астероидах, которые могут уничтожить человечество Как объяснил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш, небесные тела, способные уничтожить всё население Земли, падают раз в 100 миллионов лет.

Происшествия В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на дороге у поселка Дунай в Приморском крае в воскресенье.

Здоровье Правила долголетия назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.