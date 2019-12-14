Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией
Страна могла бы экспортировать сырье, считают в компании. Однако с нынешними объемами добычи Киев даже ближайшую зиму не проживет. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.РИА Новости09:15
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