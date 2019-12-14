с чего всё началось

С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов. По словам Витренко, к таким последствиям привел непрофессионализм украинских управленцев и рост коррупции в стране.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Общество Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.

Экономика Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).

Общество Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).

Политика В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину «Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.

Политика Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

Экономика Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7% Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.

Экономика В Псковской области объем покупок по картам увеличился на 25% За 9 месяцев 2019 года количество POS-терминалов увеличилось на 14,3%, банкоматов – на 8,0%.Всего в январе-сентябре 2019 года на территории региона с использованием платежных карт совершено более 65,4 млн операций, что на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай «Главными бенефициарами геополитических баталий последних лет на российском рынке машин и оборудования стали производители из Китая и Индии»,— заключают в ИЭП.

Общество Синоптики предупредили об отсутствии снега до конца декабря В конце недели москвичей ожидает небольшое похолодание, однако температура воздуха будет по-прежнему существенно выше климатической нормы, а снег так и не выпадет, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.