Энергетика
iReactor«Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для украинцев коррупцией
С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов. По словам Витренко, к таким последствиям привел непрофессионализм украинских управленцев и рост коррупции в стране.
Читать в источнике
Оценить330
с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.РИА Новости14 декабря в 09:15
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность
Известия14 декабря в 09:37
В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность
ТАСС14 декабря в 09:42
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки
Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Происшествия
Фанаты Макса Коржа подрались с пожарными на концерте в Перми
В зале начался пожар, но фанаты музыканта мешали пожарным тушить огонь и устроили с ними потасовку.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Баскетбол
Джеймс и Дэвис установили новый рекорд НБА
Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили уникальное достижение в НБА.
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Космос
Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух органических продуктах
В двух образцах — российском и шриланкийском чае — обнаружены пестициды, сообщает 16 декабря пресс-служба организации.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Происшествия
В Югре проверят сведения о задержании силовика пьяным за рулем
Полицейский главк Югры проверяет появившуюся в местных СМИ информацию о том, что главу сургутского ОБЭП задержали пьяным за рулем.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Биатлон
Пихлер назвал санкции WADA частью политической игры
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта является частью политической игры.
Общество
Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Экономика
Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Экономика
В Псковской области объем покупок по картам увеличился на 25%
За 9 месяцев 2019 года количество POS-терминалов увеличилось на 14,3%, банкоматов – на 8,0%.Всего в январе-сентябре 2019 года на территории региона с использованием платежных карт совершено более 65,4 млн операций, что на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Гаджеты
Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Экономика
От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай
«Главными бенефициарами геополитических баталий последних лет на российском рынке машин и оборудования стали производители из Китая и Индии»,— заключают в ИЭП.
Общество
Синоптики предупредили об отсутствии снега до конца декабря
В конце недели москвичей ожидает небольшое похолодание, однако температура воздуха будет по-прежнему существенно выше климатической нормы, а снег так и не выпадет, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.