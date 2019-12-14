Энергетика

iReactoriReactor«Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для украинцев коррупцией

С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов. По словам Витренко, к таким последствиям привел непрофессионализм украинских управленцев и рост коррупции в стране.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook
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РИА Новости14 декабря в 09:15

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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Газета.Ru14 декабря в 14:38

В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность

Известия14 декабря в 09:37

«Нафтогаз» описал сценарий падения цен на газ для украинцев

РБК14 декабря в 11:34

В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения

RT на русском14 декабря в 09:56

В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность

ТАСС14 декабря в 09:42

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Lenta.ru14 декабря в 11:56

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

РИА Новости14 декабря в 09:15
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Происшествия

Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

Вести.Ru 02:54
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

REGNUM 00:28
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки

Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.
РБК вчера в 05:35
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Происшествия

Фанаты Макса Коржа подрались с пожарными на концерте в Перми

В зале начался пожар, но фанаты музыканта мешали пожарным тушить огонь и устроили с ними потасовку.
Телеканал 360° вчера в 02:27
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 02:28
Баскетбол

Джеймс и Дэвис установили новый рекорд НБА

Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили уникальное достижение в НБА.
Матч ТВ 02:14
Общество

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
РИА Новости вчера в 16:19
Космос

Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
ТАСС 02:49
Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 10 декабря в 19:02
Общество

Роскачество нашло пестициды в двух органических продуктах

В двух образцах — российском и шриланкийском чае — обнаружены пестициды, сообщает 16 декабря пресс-служба организации.
REGNUM 01:41
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 19:56
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия

В Югре проверят сведения о задержании силовика пьяным за рулем

Полицейский главк Югры проверяет появившуюся в местных СМИ информацию о том, что главу сургутского ОБЭП задержали пьяным за рулем.
Российская газета 03:17
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Газета.Ru 03:15
Биатлон

Пихлер назвал санкции WADA частью политической игры

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта является частью политической игры.
REGNUM 03:10
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:58
Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Коммерсантъ 00:38
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Экономика

В Псковской области объем покупок по картам увеличился на 25%

За 9 месяцев 2019 года количество POS-терминалов увеличилось на 14,3%, банкоматов – на 8,0%.Всего в январе-сентябре 2019 года на территории региона с использованием платежных карт совершено более 65,4 млн операций, что на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Псковская Лента Новостей 01:17
Гаджеты

Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального

iXBT.com 02:47
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Экономика

От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай

«Главными бенефициарами геополитических баталий последних лет на российском рынке машин и оборудования стали производители из Китая и Индии»,— заключают в ИЭП.
Коммерсантъ вчера в 17:37
Общество

Синоптики предупредили об отсутствии снега до конца декабря

В конце недели москвичей ожидает небольшое похолодание, однако температура воздуха будет по-прежнему существенно выше климатической нормы, а снег так и не выпадет, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
РБК 02:26
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
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