Энергетика
iReactor«Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для украинцев коррупцией
С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов. По словам Витренко, к таким последствиям привел непрофессионализм украинских управленцев и рост коррупции в стране.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.РИА Новости14 декабря в 09:15
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В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность
Известия14 декабря в 09:37
В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность
ТАСС14 декабря в 09:42
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Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Кино
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На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
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Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
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Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
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Общество
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Политика
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