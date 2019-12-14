Энергетика

iReactoriReactor«Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для украинцев коррупцией

С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов. По словам Витренко, к таким последствиям привел непрофессионализм украинских управленцев и рост коррупции в стране.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook
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РИА Новости14 декабря в 09:15

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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Газета.Ru14 декабря в 14:38

В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность

Известия14 декабря в 09:37

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РБК14 декабря в 11:34

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В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность

ТАСС14 декабря в 09:42

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Lenta.ru14 декабря в 11:56

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

РИА Новости14 декабря в 09:15
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В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе

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Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
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Напомним, в последнее время бойфрендами Мадонны были танцоры Брахим Зайльбат (23 года), Тимор Стеффенс (26 лет) и модель Кевин Сампайо (31 год).
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В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

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Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

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