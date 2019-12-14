Энергетика

iReactoriReactor«Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для украинцев коррупцией

С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов. По словам Витренко, к таким последствиям привел непрофессионализм украинских управленцев и рост коррупции в стране.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook
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РИА Новости14 декабря в 09:15

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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

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РИА Новости14 декабря в 09:15
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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
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Док со списанной подлодкой затонул в Севастополе

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.
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