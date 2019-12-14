Энергетика
iReactor«Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для украинцев коррупцией
С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов. По словам Витренко, к таким последствиям привел непрофессионализм украинских управленцев и рост коррупции в стране.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.РИА Новости14 декабря в 09:15
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В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность
Известия14 декабря в 09:37
В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность
ТАСС14 декабря в 09:42
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Названа доля поддерживающих закон о домашнем насилии россиян
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Общество
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Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
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Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Экономика
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Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
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Музыка
Ротару поделилась впечатлениями о концерте в России после возвращения
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Пожилых японских фермеров оденут в экзоскелеты
Фигурное катание
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Общество
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Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
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ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Культура
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Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла в воскресенье, 15 декабря, в своем доме в Париже.
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Политика
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Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Общество
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Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Футбол
Игнашевич пройдёт стажировку во Франции
Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич во время зимней паузы пройдёт стажировку во Франции.