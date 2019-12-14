с чего всё началось

С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов. По словам Витренко, к таким последствиям привел непрофессионализм украинских управленцев и рост коррупции в стране.

«Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для украинцев коррупцией

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