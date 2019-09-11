Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях. Об этом на конференции в Киеве заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.

«Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией

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