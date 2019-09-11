Политика
РИА Новости«Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях. Об этом на конференции в Киеве заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11:24
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Политика
Конгресс США выделит Киеву военную помощь, если Трамп будет против
Ранее сенат принял проект оборонного бюджета на 2020 финансовый год, в рамках которого на военную помощь Украине выделят 300 миллионов долларов.
РИА Новости 10:05
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Происшествия
Мать до смерти закормила 13-летнего подростка в Великобритании
Известно, что мать ребенка, пол которого не уточняется, раскормила несчастного настолько, что очередная порция еды на вынос стоила несовершеннолетнему жизни.
Народные новости 20:46
Музыка
Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости 18:52
Политика
CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета 21:24
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав», разработанный ЦНИИточмаш, успешно прошел войсковые испытания.
ФАН 22:24
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в ресторане
В случае недомогания после ужина следует обратиться к врачу, а также подать жалобу на заведение, рассказали в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.
ТАСС 03:33
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Происшествия
Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП
Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.
РИА Новости 20:44
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.
Коммерсантъ 15:32
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК 21:01
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ 13:25
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 15:19
Финансы
Раскрыты последствия для России от обвала цен на нефть
Россия при падении цен на нефть до 25 долларов за баррель в 2020 году столкнется с резким ростом инфляции и значительным ослаблением рубля.
Lenta.ru вчера в 09:56
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубка
Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
Sport24.ru 11:04
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Политика
Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму
Верховная Рада Украины утвердила парламентское заявление о непризнании региональных выборов на "временно оккупированных территориях" - в Крыму.
Московский Комсомолец 11:07
Политика
Amnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации»
Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.
Взгляд.ру 18:56
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Здоровье
Глава Приамурья: «Необходимо помочь тем, кто потерял скот из-за АЧС»
Глава Амурской области Василий Орлов накануне побывал в Гродеково, где ведутся работы по ликвидации АЧС.
ИА Порт Амур 21:28
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 16:40
Общество
Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами
Еще несколько лет назад пользователи соцсети массово загружали на эту платформу нелегальные копии музыки, фильмов, сериалов и книг.
Ведомости 17:24