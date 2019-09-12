Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» объяснил требования по транзитному контракту с Россией
Витренко пояснил, что сумма компенсации будет складываться исходя из действующего транзитного контракта с "Газпромом", в рамках которого Киев имеет право требовать пересмотра тарифа на транзит. Ранее сообщалось, что Украина договорилась с Румынией об импорте газа с 2020 года.
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Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о требовании компенсаций от России при прекращении транзита
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