Витренко пояснил, что сумма компенсации будет складываться исходя из действующего транзитного контракта с "Газпромом", в рамках которого Киев имеет право требовать пересмотра тарифа на транзит. Ранее сообщалось, что Украина договорилась с Румынией об импорте газа с 2020 года.

«Нафтогаз» объяснил требования по транзитному контракту с Россией

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