Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей. Об этом глава украинской энергетической госкомпании заявил на конференции в Киеве сегодня, 9 октября.
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«Нафтогаз» допустил прямые поставки российского газа на Украину в 2020 году
Rambler News Service05:07
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Политика
В Киеве не согласились продлевать транзитный контракт с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».
Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
Культура
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Политика
Медведев назначил нового руководителя Росгидромета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Футбол
Регби. Сборная России установила антирекорд чемпионатов мира
Энергетика
Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» объявил о начале сборки автомобиля LADA Vesta с вариаторной трансмиссией Jatco и 1,6-литровой силовой установкой HR16, генерирующей 113 лошадиных сил.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
Общество
Прокуратура подала в суд на московских оппозиционеров
Ответчиками в иске указаны Алексей Навальный, Илья Яшин, Олег Степанов, Александр Соловьёв, Любовь Соболь, Владимир Нилов, Иван Жданов и Георгий Албуров.
Экономика
Медведев ждет план по мерам для экономического роста
Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Армия и оружие
Украина саботирует разведение сил у Петровского в ДНР
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Происшествия
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Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Политика
Кремль не увидел политики в приговорах по акциям протеста в Москве
В Кремле не видят каких-либо политических мотивов в вынесенных против участников несанкционированных акций протеста, которые прошли летом в Москве.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Футбол
Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю сборной России Луневу
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрею Луневу.
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Политика
Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.