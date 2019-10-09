Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей. Об этом глава украинской энергетической госкомпании заявил на конференции в Киеве сегодня, 9 октября.

«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок

Политика В Киеве не согласились продлевать транзитный контракт с Россией Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».

Культура Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Космос Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.

Политика Медведев назначил нового руководителя Росгидромета Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Энергетика Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».

Авто Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» объявил о начале сборки автомобиля LADA Vesta с вариаторной трансмиссией Jatco и 1,6-литровой силовой установкой HR16, генерирующей 113 лошадиных сил.

Общество Прокуратура подала в суд на московских оппозиционеров Ответчиками в иске указаны Алексей Навальный, Илья Яшин, Олег Степанов, Александр Соловьёв, Любовь Соболь, Владимир Нилов, Иван Жданов и Георгий Албуров.

Экономика Медведев ждет план по мерам для экономического роста Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".

Происшествия В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.