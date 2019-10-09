Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей. Об этом глава украинской энергетической госкомпании заявил на конференции в Киеве сегодня, 9 октября.
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«Нафтогаз» допустил прямые поставки российского газа на Украину в 2020 году
Rambler News Service05:07
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