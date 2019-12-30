Энергетика

Красная веснаКрасная весна«Нафтогаз» объявил о прибыльности контракта с «Газпромом»

Националистические радикалы Украины уже объявили этот контракт «предательским», после чего руководство страны и компании «Нафтогаз» принялись оправдываться.
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«Нафтогаз» объявил о прибыльности контракта с «Газпромом»

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Назван объем доходов «Нафтогаза» от транзита российского газа

ГЛАС.RUвчера в 11:04

Директор «Нафтогаза» рассказал о плюсах транзита российского газа

News.ruвчера в 09:03

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Телеканал 360°вчера в 09:48

В «Нафтогазе Украины» оценили доходы от транзита российского газа

Аргументы и Фактывчера в 10:39

На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 08:14
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В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США

"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
РЕН ТВ 07:58
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Microsoft перестанет поддерживать Windows 7

Компания Microsoft перестанет снабжать обновлениями Windows 7. Это означает прекращение техподдержки операционной системы, обновления ПО и системы безопасности.
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Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
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Граждане России составляют большинство выезжающих в страны Евросоюза через территорию Белоруссии на январские праздники, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
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При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольске Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
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Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

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СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
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Газета.Ru 07:35
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Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

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Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Общество

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РИА Новости вчера в 21:13
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Ибрагимович рассказал о своих планах и готовности выйти на поле, а также прокомментировал трансфер Деяна Кулушевски, который вчера стал игроком "Ювентуса".
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

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Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
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Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
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Трамп призвал Меркель и Макрона помогать Украине

Президент США Дональд Трамп призвал власти Германии и Франции помогать Украине.
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Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

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В результате аварии погибли три человека, находившиеся в отечественной машине: водитель и два пассажира.
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Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
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NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
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ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права

Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.
Российская газета вчера в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
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