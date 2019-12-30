Националистические радикалы Украины уже объявили этот контракт «предательским», после чего руководство страны и компании «Нафтогаз» принялись оправдываться.

«Нафтогаз» объявил о прибыльности контракта с «Газпромом»

Общество Определена лучшая диета 2020 года Второй среди лучших оказалась DASH-диета. Ее специфика заключается в борьбе с гипертонией.

Политика Германия отреагировала на убийство Сулеймани В Израиле ранее поблагодарили США за убийство Сулеймани, в России заявили, что эти действия Пентагона «чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», а мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством.

Армия и оружие В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США "Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.

Технологии Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 Компания Microsoft перестанет снабжать обновлениями Windows 7. Это означает прекращение техподдержки операционной системы, обновления ПО и системы безопасности.

Энергетика «Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.

Общество Среди выезжающих в Европу через Белоруссию большинство россияне Граждане России составляют большинство выезжающих в страны Евросоюза через территорию Белоруссии на январские праздники, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

Происшествия При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольске Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Синоптики рассказали об аномальной погоде в январе Европейскую территорию страны до середины января ждёт тёплая погода, так как сохраняется перенос воздуха из умеренных широтах Атлантики.

Политика СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.

Общество Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Футбол Ибрагимович: «Хорошо, что Роналду играет в Италии» Ибрагимович рассказал о своих планах и готовности выйти на поле, а также прокомментировал трансфер Деяна Кулушевски, который вчера стал игроком "Ювентуса".

Общество Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.