Энергетика

Красная веснаКрасная весна«Нафтогаз» объявил о прибыльности контракта с «Газпромом»

Националистические радикалы Украины уже объявили этот контракт «предательским», после чего руководство страны и компании «Нафтогаз» принялись оправдываться.
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«Нафтогаз» объявил о прибыльности контракта с «Газпромом»

Красная веснавчера в 12:43

Назван объем доходов «Нафтогаза» от транзита российского газа

ГЛАС.RUвчера в 11:04

В «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России

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В «Нафтогазе Украины» оценили доходы от транзита российского газа

Аргументы и Фактывчера в 10:39

Руководство «Нафтогаза» рассказало о выгоде транзитного соглашения

Телеканал 360°вчера в 09:48

Директор «Нафтогаза» рассказал о плюсах транзита российского газа

News.ruвчера в 09:03
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Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
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Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Car.ru 01 января в 02:26
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МИД России прокомментировал убийство США иранского генерала Сулеймани

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по окрестностям Багдада Москва расценивает как авантюрный шаг, следствием которого станет рост напряженности во всем регионе.
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Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым

Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
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NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

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S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
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Четыре футболиста РПЛ вошли в рейтинг перспективных игроков УЕФА

В топ-50 перспективных футболистов попали четыре игрока, выступающих в чемпионате России.
РБК вчера в 08:28
Футбол

Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»

По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:42
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Общество

Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Авто

В Токио представят Mazda CX-5 для ралли

Уже 10 января откроет двери автовыставка тюнинга в Токио.
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Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X

Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
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В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Общество

Жена Семака рассказала, как проходило их расставание с мужем

Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала о том, как проходило их расставание и почему в браке возник разлад.
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Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
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Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

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Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
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В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России

Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Газета.Ru вчера в 11:58
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Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

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Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше

Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Телеканал 360° 01 января в 11:28
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Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Гаджеты

Гадание по кожухам. Biostar приписывают намерение представить системную плату с разъемом LGA 1200

Поскольку производители системных плат заранее получают спецификации, необходимые для разработки плат, ожидается, что на CES 2020 будут представлены и платы для новых процессоров.
iXBT.com вчера в 12:22
Экономика

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
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В Зеленограде не планируется строить метро, — рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин

В Зеленограде не планируется строить метро, - рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
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В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер

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Газета Кемерова вчера в 23:20
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Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
РБК 02:56
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Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

РИА Новости вчера в 19:05
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