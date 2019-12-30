Энергетика
Красная весна«Нафтогаз» объявил о прибыльности контракта с «Газпромом»
Националистические радикалы Украины уже объявили этот контракт «предательским», после чего руководство страны и компании «Нафтогаз» принялись оправдываться.
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Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Политика
МИД России прокомментировал убийство США иранского генерала Сулеймани
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по окрестностям Багдада Москва расценивает как авантюрный шаг, следствием которого станет рост напряженности во всем регионе.
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в рейтинг перспективных игроков УЕФА
В топ-50 перспективных футболистов попали четыре игрока, выступающих в чемпионате России.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Авто
В Токио представят Mazda CX-5 для ралли
Уже 10 января откроет двери автовыставка тюнинга в Токио.
Технологии
Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Общество
Жена Семака рассказала, как проходило их расставание с мужем
Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала о том, как проходило их расставание и почему в браке возник разлад.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Хоккей
Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
Политика
В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Здоровье
Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше
Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Гаджеты
Гадание по кожухам. Biostar приписывают намерение представить системную плату с разъемом LGA 1200
Поскольку производители системных плат заранее получают спецификации, необходимые для разработки плат, ожидается, что на CES 2020 будут представлены и платы для новых процессоров.
Экономика
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
Транспорт
В Зеленограде не планируется строить метро, — рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин
В Зеленограде не планируется строить метро, - рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
Кино
В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер
Ранее сообщалось, что в этом фильме появятся первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гомосексуал.
Происшествия
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
Происшествия