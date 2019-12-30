Националистические радикалы Украины уже объявили этот контракт «предательским», после чего руководство страны и компании «Нафтогаз» принялись оправдываться.

«Нафтогаз» объявил о прибыльности контракта с «Газпромом»

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