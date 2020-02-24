Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе». По информации компании, в феврале цена на газ для населения Украины составит 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учёта НДС).
Читать в источнике
Оценить282
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Киберспорт
Streets of Rage 4 выйдет весной с кооперативом по сети
Создатели Streets of Rage 4 наконец-то объявили примерную дату выхода броулера — релиз состоится весной на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (Steam).
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Футбол
«Локомотив» организует в Москве просмотр матча с «Зенитом»
«Локомотив» организует в Москве просмотр матча 20-го тура чемпионата России против «Зенита».
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Шоу-бизнес
Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Происшествия
В Одессе женщина погибла из-за падения дерева
Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Армия и оружие
В США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Теннис
Свитолина не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
В третьем круге Анисимова встретится с победительницей пары Светлана Кузнецова — Ига Швентек.
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Во время презентации в Барселоне (хотя MWC 2020 отменили, но не отменять же билеты и гостиницы журналистам) Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs.
Политика
Премьер Малайзии подал в отставку
Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.
Армия и оружие
Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Футбол
Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.
Здоровье
Минздрав предложил запечь ценный микроэлемент в хлеб
Минздрав предлагает печь хлеб и хлебобулочные изделия только с использованием йодированной соли.
Биатлон
Чешская биатлонистка припомнила россиянкам допинговый скандал в Сочи
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова вспомнила допинговую историю, когда на Олимпийских играх в Сочи серебряные медали завоевали российские спортсменки, а потом сборную России дисквалифицировали.
Происшествия
80-летний житель Макеевки умер на украинском пункте пропуска
Сегодня около 12 часов дня на украинском контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» умер 80-летний мужчина.
Происшествия
Возросло число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции
До восьми человек возросло число жертв землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на границе Турции и Ирана.
Политика
Режиссёр Андрей Маслов – о событиях Русской весны
23 февраля севастопольцы отметили не только День защитника Отечества, но и начало событий Русской весны.
Футбол
Английский клуб расторг контракт с воспитанником «Арсенала» из-за обвинений в сексуальном насилии
Выступающий в четвертом дивизионе английского футбола «Брэдфорд Сити» объявил о расторжении контракта с полузащитником Тайреллом Робинсоном.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.