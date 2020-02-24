Энергетика
Российская газетаНа Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании "Нафтогаз".
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Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии
Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые, как заявили в армии Израиля, пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора.
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С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
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Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля «Российская газета».
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
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В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
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Назван президентский рейтинг Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
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