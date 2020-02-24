Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов. В январе цены на голубое топливо на нужды жителей страны также были снижены на 15 процентов.
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