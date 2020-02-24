Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов. В январе цены на голубое топливо на нужды жителей страны также были снижены на 15 процентов.
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Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
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В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Экономика
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Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США
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Транспорт
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Госкомпания «Автодор» объявила конкурс по выбору подрядчика, который подготовит проект строительства третьего этапа трассы М-11 «Нева» в обход Твери.
Спорт
Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на чемпионате Европы по футболу
Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем чемпионате Европы - 2020.
Общество
Глава Росприроднадзора проведет прием жителей Красноярска во вторник
Происшествия
В Беларуси по запросу России задержали «Свидетеля Иеговы» из Югры
Белорусские силовики по запросу России задержали последователя «Свидетелей Иеговы» из Ханты-Мансийского автономного округа Николая Махаличева.
Экономика
Аналитики оценили потери мирового ВВП от коронавируса в $1 трлн
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Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Космос
SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
Армия и оружие
В РПЦ объяснили необходимость освящения оружия массового поражения
Напомним, ранее межсоборное присутствие Русской православной церкви опубликовало для публичного обсуждения проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.
Общество
Башкирский чиновник нецензурно обругал посетителя за просьбу о дороге
Посетитель снял видео, которое позже опубликовал в социальных сетях. Молодой человек пришел просить построить дорогу до его деревни.
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Таджикистан усиливает контроль на границе с Афганистаном
На контрольно-пропускных пунктах таджикско-афганской границы усилен контроль в связи с выявленными фактами заражения новым коронавирусом в Афганистане.
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Закон о вине не повлияет на российский рынок
С точки зрения качества закон о вине никак не повлияет на российский рынок.
Единоборства
Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом
Как сообщается на сайте «Чемпионат», в США состоялся бой-реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
Наука
Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов
Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.