Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев

"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов. В январе цены на голубое топливо на нужды жителей страны также были снижены на 15 процентов.
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У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
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По данным источника, «Реал» собирается отказаться от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросит все силы, чтобы подписать контракт с Холандом.
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Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года.
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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Volkswagen показал фотографии нового Polo для России

Концерн Volkswagen показал официальные фотографии нового поколения Polo.
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Мишустин обещает проблемным регионам 5 млрд рублей за успехи

Михаил Мишустин напомнил, что правительство России поддержит пятью миллиардами рублей 10 проблемных регионов с тяжёлой социально-экономической ситуацией.
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Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
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На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
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Минобороны назвало дату похорон маршала Язова

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Биатлон

Чешская биатлонистка припомнила россиянкам допинговый скандал в Сочи

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова напомнила российским спортсменкам про отобранные серебряные медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил.
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"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
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Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
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Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
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Глава Росприроднадзора проведет прием жителей Красноярска во вторник

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В Беларуси по запросу России задержали «Свидетеля Иеговы» из Югры

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Аналитики оценили потери мирового ВВП от коронавируса в $1 трлн

По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году.
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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
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Космос

SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году

Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
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В РПЦ объяснили необходимость освящения оружия массового поражения

Напомним, ранее межсоборное присутствие Русской православной церкви опубликовало для публичного обсуждения проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.
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Башкирский чиновник нецензурно обругал посетителя за просьбу о дороге

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Таджикистан усиливает контроль на границе с Афганистаном

На контрольно-пропускных пунктах таджикско-афганской границы усилен контроль в связи с выявленными фактами заражения новым коронавирусом в Афганистане.
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В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой

Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
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Закон о вине не повлияет на российский рынок

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Как сообщается на сайте «Чемпионат», в США состоялся бой-реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
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Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов

Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
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