Энергетика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ «Нафтогазе» объявили о снижении цен на газ для украинцев

В феврале цена на газ для украинских граждан составит 3,95 тысяч гривен за 1 тысячу кубических метров. Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январем текущего года и стала самой низкой с апреля 2016 года. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Цены дали по газам

Российская газета03:38

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

RT на русском24 февраля в 12:08

На Украине снизили цену на газ для населения

Известия24 февраля в 16:30

На Украине снизили цены на газ для граждан

РИА Новости24 февраля в 15:27

Украинцам снизили цену на газ

Газета.Ru24 февраля в 12:26

«Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума

РБК24 февраля в 12:17

Украинцам снизили цену на газ после мата советника президента

URA.Ru24 февраля в 15:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 05:52, Ашберн

Комментарии

Политика

Депутаты Верховного Совета Хакасии приняли важное решение

Шестнадцатая сессия Верховного Совета РХ завершилась неординарным событием - теперь депутаты смогут сместить с должности и председателя, и заместителя, и председателей комитетов и комиссий Верховного Совета, не подыскивая для этого оснований.
Хакасия 02:50
Спорт

МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Sport.ru вчера в 12:14
Происшествия

В Ижевске три человека пострадали при утечке аммиака на заводе

Пострадавшие получили ожоги средней степени тяжести. Сейчас на заводе проводят работы по сбору аммиака.
Российская газета 03:46
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Политика

В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков

Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 04:48
Общество

В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила режим чрезвычайного положения в городе из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 04:21
Шоу-бизнес

Водонаева прокомментировала слухи о своих политических амбициях

РИА Новости 04:17
Общество

В Самарской области начали продавать «фрукты в никотине»

REGNUM вчера в 08:05
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
РИА Новости 05:08
Происшествия

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Интерфакс 05:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов

На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Летидор 24 февраля в 08:00
Общество

В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля

РИА Новости 03:29
Происшествия

Спасатели рассказали о трудностях поиска детей, пропавших в Сочи

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Сочи Вадим Снегирев рассказал об операции по поиску двух подростков, пропавших в море.
РИА Новости 04:52
Политика

Сурков заявил, что Украины не существует

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Украины как государства не существует, а вместо него есть лишь «сумбур» и «специфическое расстройство умов».
Московский Комсомолец 04:00
Общество

Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса

В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Общество

Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс

Деловое.ТВ вчера в 03:35
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Музыка

Новый психоделический клип Лободы удивил зрителей

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала клип на песню «Новый Рим».
Телеканал 360° 05:41
Здоровье

Мишустин увидел «грустную и стыдную» курганскую больницу

Визит премьера Михаила Мишустина в один из самых депрессивных городов России, Курган, стал крайне необычным — вместо привычных при Медведеве «сюжетов» о том, как все замечательно, Мишустин захотел увидеть подлинную картину происходящего — он посетил городскую больницу, где капремонта не было несколько десятков лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:06
Общество

В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Происшествия

В московской квартире нашли мертвую проститутку

Lenta.ru 01:36
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллит

Metaratings 00:17
Здоровье

Более половины жителей РФ опасаются заболеть коронавирусом

Опасаются заболеть коронавирусом COVID-19 52% граждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
REGNUM 01:15
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Футбол

Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Ранее Венгер предлагал изменить правила определения положения вне игры, а теперь хочет отменить фактор выездного гола в плей-офф еврокубков.
Metaratings 04:18
Политика

Москва пока не приглашала Зеленского на Парад Победы

Life.ru 04:42
Экономика

В Минфине заявили о готовности экономики РФ к последствиям коронавируса

Финансовая система России преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса.
REGNUM 05:38
Политика

Путин поручил закрыть доступ к пропагандирующим наркотики источникам

Поручение закрыть доступ российских пользователей к сайтам и социальным сетям, где ведется пропаганда запрещенных веществ, президент России Владимир Путин дал МВД и Роскомнадзору.
iReactor 05:41
Политика

В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Российская газета 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное