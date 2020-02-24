Энергетика
ТК ЗвездаВ «Нафтогазе» объявили о снижении цен на газ для украинцев
В феврале цена на газ для украинских граждан составит 3,95 тысяч гривен за 1 тысячу кубических метров. Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январем текущего года и стала самой низкой с апреля 2016 года. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».
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