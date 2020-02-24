"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов. В январе цены на голубое топливо на нужды жителей страны также были снижены на 15 процентов.

«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев

Религия Антиохийская церковь пропустит всеправославное совещание в Аммане Решение не принимать участие во встрече глав православных церквей в иорданской столице Аммане из-за опасений углубления раскола в православии приняла Антиохийская православная церковь, 22 февраля сообщил пресс-центр Антиохийского патриархата.

Происшествия В Сочи двоих детей унесло течением реки в море "Поступила предварительная информация о том, что в поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС России во вторник.

Финансы Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.

Экономика Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.

Технологии Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.

Политика Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Технологии Открылся первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go Ведь новый Amazon Go Grocery в Сиэтле, который открывается 25 февраля, предлагает покупателям уже не просто ограниченный набор товаров, а полноценный ассортимент крупного продуктового супермаркета.

Наука Впервые найдена окаменевшая смола мелового периода Британским ученым впервые удалось найти образцы окаменевшей смолы (камеди) древнего дерева, датированные началом мелового периода (110 млн лет назад).

Политика США расширили санкции против России Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".

Наука 2D-материалы помогли управлять фазой света Американские ученые показали, что тонкий материал, помещенный поверх пассивных кремниевых волноводов, может изменять фазу света так же сильно, как и существующие кремниевые фазовые модуляторы.

Здоровье Глава минздрава Украины сочла коронавирус не опаснее обычного гриппа Коронавирус не опаснее обычного гриппа, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, призвав журналистов не называть инфекцию смертельной и не сеять панику.