Политика

РБКРБК«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры. Об этом в Facebook написал глава компании Андрей Коболев.
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«Нафтогаз Украины» перестал быть бенефициаром оператора газотранспортной системы

ТАСС09:04

Отделение оператора ГТС Украины завершено

ПРАЙМ08:27

«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

РБК09:48

Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

RT на русском09:10

Отделение оператора газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза» завершилось

Коммерсантъ10:44

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Московский Комсомолец08:28

«Нафтогаз» сообщил о полном отделении независимого газового оператора

Известия09:50
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Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
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Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
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Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
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Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

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Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
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Происшествия

В Саратовской области рецидивист зарезал покупателя магазина

Ранее неоднократно судимый 38-летний житель Саратовской области задержан по подозрению в том, что в новогоднюю ночь ножом смертельно ранил покупателя магазина в городе Аркадаке, сообщило областное управление СК РФ.
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Кнак: швейцарские хоккеисты уверены в себе перед матчем молодежного ЧМ со сборной России

Игроки сборной Швейцарии уверены в себе перед четвертьфинальным матчем молодежного чемпионата мира по хоккею с российской командой.
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Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации

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Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
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В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

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51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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