Политика
Газета.Ru«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.
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Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Автоспорт
Йос Ферстаппен: Нет доказательств, что в Ferrari жульничали
На пресс-конференции после финиша Макс Ферстаппен предположил, что это связано с публикацией технической директивы FIA относительно датчиков расхода топлива.
F1news.ru 06:41
Политика
В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе
Командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко подтвердил, что разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Петровского начнется 8 ноября при условии семидневного соблюдения режима тишины.
РБК 05:15
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Наука
Ученые обнаружили необычный способ побороть никотиновую зависимость
Ученые уверены, что это открытие может придумать новые медикаментозные способы борьбы с курением.
Политика Сегодня 07:03
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Ведомости 07:32
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Происшествия
Найдена машина, на которой скрылся убийца начальника ЦПЭ Ингушетии
Как оказалось, преступник бросил черный внедорожник Mazda CX-7 недалеко от места убийства, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 12:12
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета 03:53
Экономика
Сахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Lenta.ru 12:40
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Общество
На концерте Scorpions в Москве задержали участников Pussy Riot
На концерте группы Scorpions в Москве были задержаны два участника Pussy Riot.
Газета.Ru 12:43
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Армия и оружие
На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии
Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
RT на русском 10:51
Общество
Три несовершеннолетние девочки забеременели в челябинском детдоме
В одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы.
Ридус 11:29
Футбол
Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой футбольной ареной России
Россия.Кубань 09:53
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06