Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.
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«Нафтогаз» заявил, что не собирается «прощать» «Газпрому» $22 млрд

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:32, Вашингтон
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