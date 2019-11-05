Политика
Газета.Ru«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.
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Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РБК 11:42
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Piter.tv 07:37
Происшествия
Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Новотроицк.рф 07:51
Общество
У памятника красноармейцам на Украине поставили почетный караул в форме вермахта
Взгляд.ру 10:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как 2-летний сын поздравил ее с днем рождения
Сама Ксения показала в своем микроблоге в Instagram, как ее поздравил 2-летний сын Платон, которого Собчак родила в браке с Максимом Виторганом.
Вокруг ТВ 10:59
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Наука
Мысли о сексе склоняют людей ко лжи
ФедералПресс 08:01
Происшествия
СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Политика
Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании
"Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.
Газета.Ru 10:56
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
Готовивший теракт в Москве признал вину
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в московском метрополитене. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете.
ТВ Центр 10:01
Футбол
Модрич купил бронзового муравья за пять тысяч евро
Спорт-Экспресс 10:59
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы
Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.
Lenta.ru 01:21
Транспорт
Названы города с самыми качественными дорогами
Названы города России с лучшими дорогами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Газета.Ru 06:23
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Происшествия
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУ СК России по республике Адыгея.
РИА Новости 04:10
Наука
Учёный усомнился в выходе «Вояджера-2» в межзвёздное пространство
Главный научный сотрудник Института проблем механики РАН Владимир Баранов поставил под сомнение выход космического аппарата «Вояджер-2» в межзвёздное пространство.
RT на русском 10:31
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru вчера в 08:43
Здоровье
В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей
"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты 04:36
Гаджеты
Samsung Galaxy A51 получит четверную камеру
Anonsens 11:49
Кино
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru 11:35
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Общество
Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова
Высшая школа экономики (ВШЭ) не поддерживает политическую активность своего студента Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме в рамках «дела 27 июля».
РБК 11:34
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Общество
Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием
МР7.ру вчера в 12:14