Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

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