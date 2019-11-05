Политика
РИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Кузов в течение первых 5-6 лет использования машины сохраняется хорошо, но позже многочисленные очаги коррозии возникают на колесных арках, днище и порогах.
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«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ 09:39
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Отчитываться о доходах заставят пенсионеров с 2020 года в России
Налоговая начнет «трясти» пенсионеров с будущего года Пристальное внимание пенсионерам планирует уделять налоговая инспекция в 2020 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».
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Корь убивает более 70% антител против других вирусов
В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
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Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
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Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк
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В Совфеде назвали условие возвращения Украине задержанных кораблей
Киев может рассчитывать на возвращение кораблей, если признает, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, заявил в понедельник, 4 ноября, член Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков.
Вечерняя Москва 00:42
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Происшествия
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Общество
Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Авто
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Компактной кроссовер позиционируется ниже C-HR и ценник у него соответствующий: от 1,6 миллиона иен.
Motor 04:56
Политика
Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Sng.fm 08:35
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
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Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика
США призвали признать Крым российским
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
Интернет
Компания Facebook обновила свой логотип
По информации компании, обновленный логотип появится в надписи «from Facebook», расположенной на стартовых страницах приложения Instagram, мессенджера WhatsApp и других ее продуктов.
РБК вчера в 17:40
Армия и оружие
Зеленский поручил внедрить стандарты НАТО в управление силами обороны
Украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу перед министром обороны страны Андрею Загороднюку до конца года внедрить стандарты НАТО в систему управления силами обороны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.
Радио Sputnik 13:07
Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
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Политика
Госдеп США вновь выступил против «Северного потока-2»
В ходе предстоящего визита в Германию глава Госдепа США Майк Помпео намерен обсудить Украину и реализацию российского проекта «Северный поток — 2». В Госдепартаменте рассказали, что Вашингтон считает будущий газопровод угрозой энергетической безопасности европейских стран и приоритетам США.
Росбалт 13:23
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В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4
Дизайнеры опубликовали рендерные изображения салона обновленного российского внедорожника.
32CARS.ru 01:26