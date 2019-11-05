Политика
РИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Аргументы и Факты 02:35
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:50
Общество
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей.
Комсомольская правда 12:59
Культура
Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович
RT на русском 08:44
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Футбол
Стадион «Краснодара» стал самой посещаемой ареной РПЛ
Арена футбольного клуба «Краснодар» стала самой заполняемой в РПЛ по итогам первой половины сезона.
Bookmaker-ratings.ru 10:46
Футбол
Красная карточка Сон Хын Мина отменена
Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
Спорт-Экспресс 12:08
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
РБК 15:28
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Футбол
ЦСКА может зимой приобрести Фомина
Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает Уфе официальное предложение по Даниилу, написал Арустамян.
Советский спорт 07:52
Наука
Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением
Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
ФедералПресс 06:55
Армия и оружие
На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии
Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
RT на русском 10:51
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU 08:54
Общество
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
РИА Новости 10:39
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
На концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot
В Москве сотрудники полиции задержали на ВТБ Арене, где проходит концерт группы Scorpions, участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину.
Московский Комсомолец 12:19
Хоккей
В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла
Сборная России 7 ноября сыграет с Финляндией, 9 ноября против Швеции, 10 числа с Чехией.
Pravda.Ru 09:39
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Происшествия
Глава департамента образования НАО уволилась после ЧП в Нарьян-Маре
Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) ушла в отставку после ЧП в Нарьян-Маре 31 октября, когда в детском саду был убит ребенок.
ТАСС 13:23
Политика
Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании
"Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.
Газета.Ru 10:56
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников
В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
РБК 09:34