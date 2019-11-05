Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:57, Вашингтон
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