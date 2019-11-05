Политика
РИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Футбол
Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву
Туринский "Ювентус" прилетел в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:44
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
РИА Новости 13:20
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Газета.Ru 14:21
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Футбол
«Барселона» не сумела обыграть «Славию» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:51
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Общество
Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира
Маркетолог с даром художника: как Бернар Арно создал состояние в $100 млрд В марте, когда Forbes публиковал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, состояние Арно оценивалось в $76 млрд.
Forbes 14:19
Общество
В украинском Калуше открыли мемориальную доску в честь капитана СС
Евразия Daily 08:43
Кино
Стартовали съемки сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»
Исполнители главных ролей в сериале «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн и Энтони Маки объявили в Instagram о начале съемок проекта.
КиноПоиск 09:09
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Хоккей
Бурдасов назначен капитаном сборной России на первый этап Евротура
Первый этап Евротура пройдет в Финляндии, а одна игра состоится в Чехии.
Sport24.ru 08:57
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Футбол
Федерация футбола Италии хочет увеличить число замен в Серии А до пяти
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация подала заявку в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой об увеличении количества замен в матчах чемпионата страны с трёх до пяти.
Чемпионат 13:02
Теннис
Определились соперники Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP
Испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев стали соперниками российского теннисиста Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов).
Интерфакс-Спорт 09:15
Политика
Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service 12:34
Общество
Госдума одобрила законопроект о воссоздании вытрезвителей
Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о воссоздании вытрезвителей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
БИЗНЕС Online 09:44
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Авто
В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8
Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
Motor 03 ноября в 06:00
Единоборства
Аманда Нуньес выложила обнаженное фото с чемпионскими поясами
Чемпионка UFC двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала обнаженную фотографию. Вместо одежды на ней чемпионские пояса.
Sports.ru 13:06
Хоккей
Щербак продолжит карьеру в «Тракторе»
Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Щербак продолжит карьеру в «Тракторе».
Спорт-Экспресс 08:01
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал для журналистов все спорные эпизоды 15-го тура чемпионата России, а также подвел итоги первого круга чемпионата.
Спорт-Экспресс 10:35
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Армия и оружие
The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь 14:41