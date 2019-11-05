Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Читать в источнике
Комментировать431

Подробнее о событии

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Известия18:34

«Нафтогаз» заявил, что не собирается «прощать» «Газпрому» $22 млрд

Газета.Ru12:19

«Нафтогаз» не согласен «понять и простить» «Газпрому» $22 млрд

ПРАЙМ08:04

Украинская компания хочет лишить «Газпром» 22 миллиардов долларов

URA.Ru10:44

Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о сумме претензий к «Газпрому»

RT на русском10:52

«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд

РБК11:18

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

РИА Новости08:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:01, Ашберн
Футбол

Тульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско

Тульская пресса вчера в 12:57
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Авто

Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V

Обновленный кроссовер Honda CR-V стоит на 38 тыс. рублей больше, чем автомобиль 2019 модельного года, с обновленными функциями безопасности и новым стандартным двигателем.
SpeedMe 01:42
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Политика

Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы

В ограничительный перечень были включены данные Педро Мигеля Каррено Эскобара, одного из депутатов Национальной конституционной ассамблеи, который подозревается Штатами в применении «чрезмерной силы против протестующих и журналистов».
Наша версия 12:59
Общество

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Политика

Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру 18:58
Футбол

«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Спорт-Экспресс 12:15
Игры

Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?

Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Политика

В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа

Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.
ТАСС 17:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей

Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Футбол

Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс 19:48
Футбол

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов

Газета.Ru 10:18
Политика

Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Piter.tv вчера в 03:27
Армия и оружие

В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России

Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Комсомольская правда 03 ноября в 23:35
Общество

В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева

Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
РИА Новости 12:08
Политика

На Украине считают, что готовы к прекращению транзита газа

Напомним, ранее прошли переговоры о транзите российского газа на Украину.
Комсомольская правда вчера в 23:23
Общество

Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Космос

В США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru вчера в 11:11
Авто

Aston Martin представила первый в своей истории мотоцикл

На выставке мотоциклов EICMA в Милане состоялся показ нового проекта—спортбайка AMB 001 от компаний Aston Martin и Brough Superior, на котором впервые используется логотип «Aston».
Тарантас Ньюс 08:10
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Политика

Законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах внесен в Госдуму

В Госдуму внесут законопроект, который подразумевает ограничение использования сотовой связи для заключенных.
РЕН ТВ 16:38
Технологии

Специалисты: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией

Специалисты по информационной безопасности заявляют, что любой мобильный телефон можно использовать для слежки.
РЕН ТВ 17:44
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM 01:56
Авто

В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4

В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Новые автомобили 05:29
Кино

Ксения Собчак поцеловала в губы Филиппа Янковского

Знаменитость на съемочной площадке поцеловала в губы Филиппа Янковского, причем съемки этой сцены длились 12 часов.
Дни24 вчера в 11:25
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о давней вражде Порошенко и Богдана

По словам генпрокурора, Порошенко «очень не любил» Богдана и даже «определенное время преследовал», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Левый берег».
Взгляд.ру 19:55
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное