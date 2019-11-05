Политика
РИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:44, Вашингтон
Кино
Съемки новой части «Фантастических тварей» перенесли
Американская киностудия Warner Bros. заявила, что начнет съемки третьей части долгожданного фильма «Фантастические твари» уже весной следующего года.
УтроNews 05:54
Наука
Ночники повышают вероятность развития опасных заболеваний сердца
МедиаПоток вчера в 02:42
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru 22:00
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика
Законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах внесен в Госдуму
В Госдуму внесут законопроект, который подразумевает ограничение использования сотовой связи для заключенных.
РЕН ТВ 16:38
Футбол
Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена
Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.
Матч ТВ 12:32
Спорт
Голландская гимнастка рассказала о восьми годах съёмок в фильмах для взрослых
Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, которая предыдущие восемь лет снималась в фильмах для взрослых, рассказала о нюансах работы в необычной для спортсменки сфере.
Чемпионат 14:43
Происшествия
Найдена машина, на которой скрылся убийца начальника ЦПЭ Ингушетии
Как оказалось, преступник бросил черный внедорожник Mazda CX-7 недалеко от места убийства, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 12:12
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Армия и оружие
США увидели у России и КНР возможность создать риски поставкам для ВМС
Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей.
Известия 15:20
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия 21:25
Армия и оружие
Российский генерал рассказал про специфику войн будущего
Война в современных условиях будет отличаться динамичностью и уходом от прямых масштабных боев, заявил командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Сергей Чеботарев.
РИА Новости 18:55
Энергетика
ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть
До 2040 года спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет до 110,6 млн барр. в день — тогда как в 2018 году он составил 98,7 млн барр. в день.
Коммерсантъ 12:14
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Происшествия
В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы
В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета 21:45
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости 10:54
Общество
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Регион online 06:46
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01