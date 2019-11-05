Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Читать в источнике
Комментировать442

Подробнее о событии

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Известиявчера в 18:34

«Нафтогаз» заявил, что не собирается «прощать» «Газпрому» $22 млрд

Газета.Ruвчера в 12:19

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 08:03

Украинская компания хочет лишить «Газпром» 22 миллиардов долларов

URA.Ruвчера в 10:44

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов

Московский Комсомолецвчера в 10:34

Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о сумме претензий к «Газпрому»

RT на русскомвчера в 10:52

«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд

РБКвчера в 11:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:19, Вашингтон
Политика

Иран возобновляет обогащение урана на объекте в Фордо

С 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. Ранее процесс был приостановлен ядерной сделкой.
ТК Звезда вчера в 13:34
Происшествия

Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда

REGNUM 00:15
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Шоу-бизнес

Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»

StarHit.ru 04 ноября в 20:30
Происшествия

Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

Самолет Boeing 777 авиакомпании Royal Flight, направлявшийся из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), вынужденно сел в аэропорту Шереметьево из-за неполадки в двигателе, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
РБК 00:38
Политика

Зеленский назначил своим советником американца

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником гражданина США Эндрю Романа Мака.
Lenta.ru 01:16
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Футбол

Анчелотти отказался от общения с прессой после игры с «Зальцбургом»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после домашней ничьей с "Зальцбургом" (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отказался от общения с журналистами и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию.
Soccer.ru вчера в 21:17
Футбол

Александр Бубнов: «В России Дзюба может делать все, что хочет, но в бундеслиге таких игроков хватает»

В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счет превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками.
Sportbox.RU вчера в 16:04
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца

Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
Аргументы недели вчера в 14:31
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Политика

Постпред США в ЕС выступил в Конгрессе по совету Трампа

Постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп сказал ему говорить правду на слушаниях.
Интерфакс вчера в 15:17
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Общество

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.
Интерфакс вчера в 23:49
Спорт

Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА

«Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса ВАДА о предполагаемых несоответствиях в данных Московской лаборатории и не предоставила всех требуемых устройств/данных, а также аналитических данных по ЭПО», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
Чемпионат 00:27
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери

В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 04 ноября в 03:20
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия

Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, встретился с сыном

REGNUM вчера в 22:58
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 04 ноября в 12:18
Общество

Тендер на утилизацию портретов Медведева привёл к увольнению чиновника

Заместитель управляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров покинул свой пост после возникшего скандала, связанного с тендером на утилизацию портретов премьер-министра России Дмитрия Медведева.
News.ru 01:15
Экономика

Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru вчера в 06:37
Происшествия

На Камчатке проверят видео с женщиной, избившей трехлетнего ребенка

Российская газета вчера в 01:31
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru вчера в 01:11
Армия и оружие

Российский генерал рассказал о специфике войны в современных условиях

ФАН вчера в 20:56
Политика

Путин уволил 10 генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД.
Московский Комсомолец 04 ноября в 12:25
Космос

Boeing показала NASA проект аппарата для высадки астронавтов на луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило проект от одного из крупнейших американских производителей авиационной, космической и военной техники компании Boeing проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны.
Народные новости вчера в 20:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное