Политика
РИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Политика
США вступили в борьбу за украинский «Мотор-Сич»
СоединенныеШтаты вступили в борьбу за украинское предприятие "Мотор-Сич".
Военное обозрение 04:09
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Здоровье
УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Экономика
ВТБ планирует снизить ставку по ипотеке
ВТБ в начале ноября планирует снизить ставку по ипотеке на 0,4 процентного пункта, в рамках базовых программ ожидается, что ставка составит от 8,6%, по рефинансированию - от 9%, говорится в презентации банка по розничному бизнесу.
РИА Новости 03:15
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Политика
Экс-лидер ГДР рассказал о реакции Москвы на падение Берлинской стены
Реакция советского руководства на падение Берлинской стены была неоднозначной и "поначалу сбивала с толку", в течение нескольких часов утром 10 ноября 1989 года Москва поменяла свою оценку случившегося, рассказал в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета Эгон Кренц.
РИА Новости 02:45
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Финансы
Доля плохих долгов россиян упала до минимума с 2013 года
Уровень плохих долгов по кредитам в России упал до 4,8% — это самый низкий показатель с 2013 года, следует из данных Центрального банка.
Коммерсантъ 03:40
Спорт
Устюгов рассказал, как Сундбю показательно использовал ингалятор
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о норвежских коллегах, которые принимают противоастматические препараты.
Матч ТВ 00:47
Общество
РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах
Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 19:18
Политика
В правительстве Оренбургской области назначены новые министры
Сергей Балыкин назначен на должность первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.
АиФ Оренбург 00:53
Киберспорт
Разработчики PAYDAY 2 показали трейлер нового дополнения
В октябре 2019-го разработчики шутера о грабителях сообщили, что возобновят работу над обновлениями, а издатель анонсировал третью часть серии.
CyberSport.ru вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Общество
В российском детдоме забеременели сразу три воспитанницы
В одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы, директору объявили выговор за «слабую воспитательную работу».
Lenta.ru вчера в 12:44
Происшествия
Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04 ноября в 04:24
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru вчера в 06:45
Армия и оружие
Шойгу заявил о корректировке планов по ВТС с Индией
Планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют корректировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах с коллегой Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 02:13
Футбол
«Зенит» выиграл первый круг чемпионата России по футболу. Турнирная таблица
После первой половины сезона турнирная таблица чемпионата имеет следующий вид.
Стадион вчера в 03:25
Общество
Самый опасный стиль вождения установлен у водителей Ингушетии и Чечни
По итогам анализа, оказалось, что риск попасть в ДТП выше всего в Чечне и Ингушетии. Эти два субъекта СКФО получили по 75,1 балла.
REGNUM 03:28
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за девять месяцев выросла на 25%
Чистая прибыль компании "Роснефть", относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года выросла на 25%, до 550 млрд рублей.
ТАСС 02:14