Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

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