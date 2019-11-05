Политика
РИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Читать в источнике
Оценить305
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе
Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM вчера в 21:47
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru 04:16
Общество
Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
ТВ Центр вчера в 07:42
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 15:08
Политика
Постпред США в ЕС назвал главное условие встречи Трампа с Зеленским
Постоянный представитель Соединенных Штатов в Европейской союзе Гордон Сондланд назвал главное условие встречи президента Америки Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
SM News вчера в 14:54
Здоровье
Из свердловского онкодиспансера уволились ведущие врачи
Из свердловского областного онкодиспансера уволились сразу несколько врачей с мировым именем.
Росбалт вчера в 07:10
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11
Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com 03:34
Политика
В Омске ждут президентов России и Казахстана
Завтра Омск посетят президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. На этот день запланировано пленарное заседание.
Sibnovosti.ru вчера в 22:44
Общество
РБК: в российских тюрьмах могут заблокировать сотовую связь
Как сообщает РБК, депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен внести в нижнюю палату парламента проект закона, который позволит отключать определенные номера от сотовой связи через операторов.
ТАСС 02:15
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Германия собирается защитить инвестиции своих компаний в «Северный поток-2».
Евразия Daily 03:38
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru 04 ноября в 20:30
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Культура
Яблочный ноябрь: из чего состоит онлайн-кинотеатр Apple TV+
С 1 ноября всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен «домашний» стриминговый сервис AppleTV+, анонс которого состоялся весной.
РБК вчера в 04:04
Происшествия
В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы
Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру вчера в 12:57
Политика
Путин назвал Большую российскую энциклопедию заменой «Википедии»
Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию.
Известия вчера в 13:07
Шоу-бизнес
После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи
Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:53
Кино
Съемки «Фантастических тварей 3» начнутся в следующем году
Третью часть франшизы о мире Гарри Поттера начнут снимать весной 2020 года.
Кино-Панк 03:10
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25