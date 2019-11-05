Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Известиявчера в 18:34

«Нафтогаз» заявил, что не собирается «прощать» «Газпрому» $22 млрд

Газета.Ruвчера в 12:19

Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о сумме претензий к «Газпрому»

RT на русскомвчера в 10:52

Украинская компания хочет лишить «Газпром» 22 миллиардов долларов

URA.Ruвчера в 10:44

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов

Московский Комсомолецвчера в 10:34

«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд

РБКвчера в 11:18

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 08:03
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В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Интерфакс 04:41
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Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе

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Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

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Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
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Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru 04:16
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Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Постпред США в ЕС назвал главное условие встречи Трампа с Зеленским

Постоянный представитель Соединенных Штатов в Европейской союзе Гордон Сондланд назвал главное условие встречи президента Америки Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Из свердловского областного онкодиспансера уволились сразу несколько врачей с мировым именем.
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Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11

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В Омске ждут президентов России и Казахстана

Завтра Омск посетят президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. На этот день запланировано пленарное заседание.
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РБК: в российских тюрьмах могут заблокировать сотовую связь

Как сообщает РБК, депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен внести в нижнюю палату парламента проект закона, который позволит отключать определенные номера от сотовой связи через операторов.
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В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
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Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Германия собирается защитить инвестиции своих компаний в «Северный поток-2».
Евразия Daily 03:38
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
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Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»

StarHit.ru 04 ноября в 20:30
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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С 1 ноября всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен «домашний» стриминговый сервис AppleTV+, анонс которого состоялся весной.
РБК вчера в 04:04
Происшествия

В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

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«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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Путин назвал Большую российскую энциклопедию заменой «Википедии»

Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию.
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Съемки «Фантастических тварей 3» начнутся в следующем году

Третью часть франшизы о мире Гарри Поттера начнут снимать весной 2020 года.
Кино-Панк 03:10
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
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