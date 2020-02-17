Экономика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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«Нафтогаз» подтвердил сумму компенсации за потерю активов в Крыму

ТАСС04:06

«Нафтогаз» увеличил сумму иска за крымские активы до $8 млрд

Газета.Ru06:20

В «Нафтогазе» уточнили ущерб от потери активов в Крыму

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В Совфеде оценили претензии «Нафтогаза» из-за активов в Крыму

RT на русском07:19

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Известия03:57

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

РИА Новости03:25
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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград

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